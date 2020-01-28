عقب 34 يوما... العثور على أم وأطفالها الثلاثة بعد فقدانهم في أدغال كولومبيا

نجت أم وأطفالها الثلاثة من الموت بعد الضياع في غابات كولومبيا لمدة 34 يوما.

وتمكنت الأم وأطفالها من العيش، بالاعتماد على تناول الفواكه والتوت البري، بحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية.

وتبلغ الأم من العمر 40 عاما، بينما تتراوح أعمار أطفالها، بين 14 و 12 و 10، وظلوا مفقودين في الغابة حتى أنقذتهم البحرية الكولومبية.

Mom and her three children survive 34 DAYS in Colombian jungle after getting lost by living off wild fruits https://t.co/wb9Z619kMd — Daily Mail Online (@MailOnline) January 28, 2020

وقالت الأم بعد أن تم إنقاذها: "أمضينا نصف ساعة دون شرب الماء ثم فقدنا الوعي. كان علينا شرب الماء طوال الوقت، وكانت الفتيات غير قادرات على المشي".

ونقلت الأم وأطفالها إلى المستشفى، حيث ظهرت عليهم أعراض سوء التغذية وإصابات طفيفة.