سعودي يطلق النار على سيارة ليقتل فتاة ويصيب اثنتين

ألقت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية القبض على مواطن سعودي، أطلق النار على مركبة عائلية فقتل وأصاب 3 فتيات.

وقال المتحدث الأمني لقوات شرطة المنطقة الشرقية، إن الجهات الأمنية أوقفت مواطنا ثلاثينيا بعد قيامه بإطلاق النار على مركبة عائلية خاصة بحي الفاخرية بالظهران.

وأسفر الهجوم عن مقتل فتاة وإصابة اثنتين جميعهن مواطنات في العقد الثالث من العمر، وإصابة قائد المركبة.

وقام أفراد الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتمت إحالة المتهم وملف القضية إلى النيابة العامة بالمنطقة، للتحقيق في ملابساتها.