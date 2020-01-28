سعودية تحتفل بطلاقها على مواقع التواصل الاجتماعي

وأعلنت أميرة الناصر، نجمة " سناب شات"، خبر طلاقها، وظهرت وهي تحتفل بالطلاق، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".
ولفتت الصحيفة إلى أن ردود الفعل تفاوت بين مؤيد ورافض للأمر، فمنهم من تعاطف معها، بينما تعرضت لهجوم من شريحة واسعة، وقال فريق ثالث إنها فعلت ذلك للحصول على المزيد من الشهرة.
الله يعوضها بس عيونها فضحتها#حفل_طلاق_اميره_الناصر pic.twitter.com/jYN472C77K— يحيى، (@yahya73344) January 26, 2020
وظهرت أميرة في مقطع فيديو وهي ترتدي فستانا لونه أبيض، وقالت إنها "ترتدي فستانا من تصميم المصمم عبد الله، المعروف في حفر الباطن"، مشيرة إلى أنه صممه لها لارتدائها في حفل ذكرى زواجها، لكنها قررت ارتداءه في حفل طلاقها".
وتابعت: "فعلت ذلك، حتى أثبت لنفسي، ولكل مطلقة أن الحياة لا تقف على أي شخص".
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