وفاة امرأة في مسابقة لتناول الحلوى بأستراليا... فيديو

توفيت امرأة أسترالية في الـ 60 من عمرها، خلال مشاركتها في مسابقة لتناول "الكيك" خلال احتفالات اليوم الوطني في أستراليا، وتفيد التقارير أن المرأة اختنقت خلال الاحتفال الوطني بيوم أستراليا في فندق بكوينزلاند، جنوب شرقي البلاد.

وحاول موظفو الفندق القيام بعملية الإنعاش القلبي الرئوي للمرأة، واتصلوا بخدمات الطوارئ، وفقا لموقع "globalnews" الإخباري، غير أن المسعفين لم يتمكنوا من إنعاشها، وتم نقلها إلى المستشفى قبل وفاتها.

وأظهرت لقطات مسجلة على هواتف محمولة للحدث في فندق "بيتش هاوس" في منطقة هيرفي باي، المتسابقين وهم يتناولون كيك "اللامينغتون" بسرعة.

وأظهرت اللقطات أيضا أكواب الماء إلى جوار المتسابقين لمساعدتهم على بلع الكيك وتسهيل تناوله، بينما تسمع أصوات هتافات الناس المشجعة من حولهم.

وكتب أحد شهود العيان على فيسبوك مشيرا إلى الحادثة: "للأسف ماتت سيدة خلال مسابقة تناول كيكة اللامينغتون. بلعت هذه السيدة قطعة اللامينغتون دون أن تضبط عملية التنفس، فاستنشقت جوز الهند واختنقت".

وأضاف أن موظفي الفندق كانوا سريعين للغاية في محاولة تقديم الإنعاش القلبي الرئوي، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك فطلبوا سيارة الإسعاف".