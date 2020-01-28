مفاجأة صادمة حول قتيل فيلا نانسي عجرم... كان يتعقب نجمتين

كشفت جهات التحقيق اللبنانية، وفقا لوسائل إعلام، مفاجأة بشأن محمد الموسى الذي قتل داخل منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على يد زوجها فادي الهاشم.

ووفقا لما نقلته صحيفة "سبق" عن قناة "إل بي سي"، كشفت التحقيقات بحث القتيل عن النجمتين نجوى كرم وهيفاء وهبي، عبر الإنترنت، وسعيه لمعرفة مكان إقامتهما.

كما بحث الموسى عن شخصية نانسي عجرم وزوجها ومكان سكنهما وتفاصيل منزلهما.

يذكر أن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، القاضي نقولا منصور، استجوب زوج نانسي عجرم، فادي الهاشم، واستغرقت الجلسة ساعتين ونصف في حضور وكيل الهاشم، المحامي كابي جرمانوس، وقرر بعدها القاضي منصور ترك الهاشم رهن التحقيق.

وكان الادعاء العام اللبناني أحال الهاشم على التحقيق، بفعل القتل قصدا في حال الدفاع عن النفس.

وكانت فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة في لبنان قد تعرضت لـ"محاولة سرقة" من قبل محمد حسن الموسى، السوري الجنسية، انتهت بإطلاق نار ومقتل الشاب السوري على الفور على يد زوجها فادي الهاشم.