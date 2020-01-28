شاروخان يكشف عن ديانته... ومفاجأة بشأن عقيدة أبنائه

تحدث النجم الهندي الشهير شاروخان، خلال اليوم الوطني الـ71 للهند، عن التصالح والتسامح بين الهنود دون تفرقة في الدين.

وتسببت تصريحات شاروخان في إثارة جدل كبير، حيث تعرض للانتقادات من البعض، بينما رأى البعض أن حديثه عكس معاني التسامح.

وأوضح شاروخان أنه لا يجبر أحدا من عائلته على الالتزام بدين محدد، موضحا أنه يعتنق الإسلام بينما زوجتنه هندوسية.

My wife is Hindu, I am a Muslim and my kids are Hindustan. My daughter was asked the religion in school form, I told her we are Indians 🇮🇳 ❤️ - The pride of India Shah Rukh Khan. #RepublicDayIndia #RepublicDay2020 pic.twitter.com/Qk95xxLT3j — Neel Joshi (@neeljoshiii) January 25, 2020

وأشار شاروخان إلى أنه لم يجبر أبناءه على اعتناق دين معين، حيث أنه عند سؤال ابنته له عن ديانتها، قال لها: "نحن هنود وليس لنا دين معين".

وشدد شاروخان على أنه يمنح أبناءه مطلق الحرية في اعتناق الديانة التي يقتنعون بتعاليمها.