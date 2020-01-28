مصر... اهتمام رسمي وتحقيقات في واقعة "ضرب رحمة"

زار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية في مصر، دار أيتام "نهر الحياة "، اليوم الثلاثاء، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر تعرض فتاة تدعى "رحمة" للضرب من قبل مديرة الدار.

وبحسب موقع "بوابة الأهرام"، تفقد المحافظ الدار واستمع إلى تفاصيل واقعة الفتاة وسلمته الدكتورة أماني عبد المقصود مديرة الدار ملفا كاملا حول مخالفات الفتاة.

كما زار الدار اليوم عدد من المسؤولين في وزارة التضامن والشؤون الاجتماعية ومديرية الشؤون الاجتماعية للوقوف على حقيقة الواقعة.

وقامت النيابة باستدعاء الفتاة رحمة للاستماع إلى أقوالها حول تعرضها للضرب على يد رئيسة الجمعية.

وقالت الدكتورة أماني عبدالمقصود، رئيسة الجمعية والتى اعترفت بضرب الفتاة إن النيابة حتى الآن لم تستدعها للتحقيق.

وكانت موقع "بوابة الأهرام" قد نشر اليوم فيديو يظهر فيه قيام رئيسة جمعية "نهر الحياة" بضرب فتاة بالدار.