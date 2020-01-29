نحات مصري يهدي تمثالا للمطربة اللبنانية فيروز... صور

نشر النحات المصري هاني جمال، مجموعة من الصور لتمثال متقن الصنع للمطربة اللبنانية فيروز، ويمثل رأس الفنانة اللبنانية، وسط دهشة في تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وحظي تمثال فيروز الذي نحته الفنان التشكيلي هاني جمال، بإعجاب عدد كبير من متابعيه على السوشيال ميديا، ويذكر أن هاني جمال، نحات مصري، من مواليد محافظة المنيا، عام 1986، ذاع صيته على صفحات السوشيال ميديا، بعدما قدم نماذج نحتية من الفن التشكيلي، لمشاهير مصر والعالم.

ومن أشهر الفنانين الذين جسدهم الفنان في منحوتاته، الموسيقار الكبير محمد فوزي، وشيخ المداحين سيد النقشبندي، والدكتور مجدي يعقوب.

وكان النحات جمال قد حقق شهرة واسعة بعدما نجح في نحت تمثال مميز لنجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، اللاعب محمد صلاح، وانتشرت صورته على مواقع التواصل الاجتماعي.