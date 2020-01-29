رصد مروحية أسطورة كرة السلة قبيل تحطمها... فيديو

قام أحد شهود العيان في ولاية كاليفورنيا بتصوير مقطع فيديو للمروحية التابعة لأسطورة كرة السلة الأمريكي، كوبي براينت، قبل دقائق من تحطمها ومقتل جميع ركابها التسعة يوم الأحد الماضي.

وبدأ ديفيد ليودميرسكي، أحد سكان مدينة غلينديل، بتصوير اللقطات في حوالي الساعة 9:29 صباحًا بالتوقيت المحلي، وقال إنه رأى المروحية تحلق في سماء منطقة ويست كاليفورنيا أفنيو لمدة 12 إلى 13 دقيقة قبل أن تتجه نحو الشمال الغربي لمدة ست دقائق أخرى، ومن ثم تعود إلى الجنوب الغربي باتجاه كالاباساس، حيث تحطمت الساعة 9:45 صباحًا.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от David Lyudmirsky (@theironlydreams) 26 Янв 2020 в 7:27 PST

ونشر ليودميرسكي الفيديو على إنستغرام مع التعليق: "أحاول وأقوم بتصوير جميع الأشياء الغريبة التي تحدث فوق منزلي في غلينديل، ولسوء الحظ لم أكن أدرك هذا الصباح أنني كنت أقوم بتصوير مروحية كوبي براينت وابنته وآخرين قبل 31 دقيقة من تحطمها".

وأخبر ليودميرسكي صحيفة فوكس نيوز، يوم أمس الثلاثاء، أن "منزله كان يهتز لتحليق المروحية على ارتفاع منخفض".

وأضاف: "لم أكن أعتقد أنها ستتحطم، أردت فقط أن أخرج وأتفقد ما كان يسبب الضجيج".

لا يزال المسؤولون يحققون في أسباب حادث مروحية "Sikorsky S-76" في كالاباساس، على بعد حوالي 30 ميلًا شمال غرب لوس أنجلوس.

كوبي براينت لعب طيلة مسيرته مع ليكرز بداية من عام 1996 إلى حين اعتزاله عام 2016 وتوج معه بلقب دوري المحترفين خمس مرات، كما حقق ذهبية الأولمبياد مع المنتخب الأمريكي في بكين 2008 ولندن 2012.