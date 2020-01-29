فيسبوك يكشف عن المواقع التي ترسل إليه بيانات المستخدمين

أطلق فيسبوك ميزة جديدة تمكنك من مراقبة المواقع الخارجية التي تعطي فيسبوك معلومات عن بياناتك.

ويظهر فيسبوك للمستخدم قائمة المواقع التي تفاعل معها، ويقوم موقع التواصل الاجتماعي بجمع المعلومات عن المستخدم حتى عندما يكون الحساب غير نشط.

وتتيح الخاصية الجديدة للمستخدم ليس فقط برؤية تاريخ التفاعل مع المواقع الخارجية لكن مسحها أيضا، ورغم ذلك لا يوقف هذا فيسبوك من الاستمرار بجمع المعلومات.

وقال مركز المساعدة على فيسبوك إن موقع التواصل الاجتماعي يسجل بيانات عن دخول المستخدم إلى تطبيق ما وعن المحتوى والبحث وشراء البضائع وكذلك المشاركة في التبرعات، وبعد ذلك يتم استخدام هذه المعلومات، وفقًا للشركة، لعرض الإعلانات وتقديم توصيات الانضمام لمجموعات وأحداث وتحليل أداء الإعلان وكذلك لأهداف أمنية.

إذا قمت بمسح تاريخ التفاعل مع المواقع الخارجية، فلن يقل عرض الإعلان على فيسبوك، لكنه سيصبح أقل تخصيصًا. كما تلاحظ شركة "Mashable"، لن يتم حذف هذه المعلومات بالكامل، ستبقى على خوادم فيسبوك.

وتم الإعلان عن فرصة حذف المعلومات التي تجمعها الشبكة الاجتماعية في عام 2018، وأول من تلقى هذه الإمكانية هم مستخدمون من الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية.