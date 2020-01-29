طالبة يابانية "صغيرة" يتضح أنها أب لطفلين... فيديو + صور

ووفقا لوكالة " fakty"، بدأ المغني تاكوما تاني، الذي تعلم الغناء والعزف على البيانو في سن الثالثة، حياته المهنية بنمط حياة طبيعي، ولكن عندما أتم الـ34 من عمره، قرر تغيير مظهره بشكل جذري.
ومنذ ذلك الحين، قرر تحويل مظهره إلى فتاة صغيرة وضعيفة وجذابة بطول 1.62 متر ووزن 47 كغ فقط.
#谷琢磨#女装#40代#パパ#ロリータ#ロリータファッション#lolita#lolitafashion#strawberrywars pic.twitter.com/NbDwNUCfIY— 谷琢磨 (@tani_takuma) January 29, 2020
وبعد أن انتشرت صوره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح مشهورا على نطاق واسع وتعدى نطاق بلده (اليابان)، حيث شارك في العديد من البرامج التلفزيونية، وفاز حتى بالجائزة الأولى في مسابقة شارك بها الرجال ولكن بزي نسائي.
#谷琢磨#女装#40代#パパ#ロリータ#ロリータファッション#lolita#lolitafashion#aliceandthepirates pic.twitter.com/WQguNxqdyb— 谷琢磨 (@tani_takuma) January 29, 2020
بالإضافة إلى ذلك، قام تاكوما بفتح متجر لبيع الملابس النسائية، حيث يقوم بالترويج لها عبر ارتدائها والإعلان عنها بنفسه.
ちなみにこちらのドレスはALICE and the PIRATESさんのギャザーシフォンジャンパースカートですっ(*μ_μ)♪ pic.twitter.com/JWE7QebSQr— 谷琢磨 (@tani_takuma) January 14, 2020
وقال تاكوما: "أنا هنا حتى يعلم كل شخص أنه يمكنك فعل كل ما تريد حقا في الحياة! لا تخف مما يعتقده الآخرون حول طريقة لبسك وتصرفاتك. لا تهتم بما إذا كان ما ترتديه يناسب جنسك وعمرك. فقط استمتع بالحياة".
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