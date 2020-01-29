احذر... 3 علامات تدل على إصابتك بمتلازمة الإجهاد البصري

حذر طبيب مختص بجراحة القرنية وتصحيح الإبصار، من متلازمة الإجهاد البصري.

وقال أخصائي جراحة القرنية وتصحيح البصر، في حديثه لبرنامج "صباح العربية"، إن متلازمة الإجهاد البصرى هى مجموعة من الأعراض المتشابكة تنتج عنها في النهاية الإصابة بهذا المرض.

وأضاف أن أعراض متلازمة الإجهاد البصري تشمل الشعور بالثقل والشعور بالألم فى قاع العين بالإضافة للتشويش فى الرؤية.

وأشار إلى أن هذه المتلازمة يعانى منها الشخص المستخدم لشاشات الحاسوب الآلي والهواتف لفترات طويلة والتلفاز.

وأوضح أن "متلازمة الإجهاد البصري قد تخدع الشخص المصاب فقد يستيقظ بطريقة طبيعية، ولكن فى منتصف اليوم قد تحل عليه علامات الألم فى العين ويزداد مع الإجهاد وتنتهى الأعراض بآلام فى الرأس وصداع".

ووجه الطبيب نصيحة للمصابين ببدايات متلازمة الإجهاد البصري بسرعة التوجه للطبيب، بالإضافة للبعد قدر الأمكان عن الأجهزة الإلكترونية الموجودة قرب تيار هواء أو التكييفات"، لافتا إلى أن "تيار الهواء يزيد من معدل جفاف العين".

كما نصح بالقيام بتحويل مسار العين عن الأجهزة كل 20 دقيقة، والنظر لجسم صلب ما تبعد 20 سم بحوالي تقريب 6 أمتار لأخذ استراحات لاسترخاء عضلة العين ومنع التشنج المتواصل لعضلات العين الداخلية.