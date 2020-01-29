"كلمة سر".. تحذير سعودي للمعلمين والمعلمات

أكدت وزارة التعليم في السعودية على المعلمين ضرورة الحرص على سرية كلمات السر الخاصة بهم التي تسمح لهم باستخدام برنامج "نور".

وشددت الوزارة على أن جميع ما يتم من عمليات في حساب المعلم أو المعلمة أو مدراء المدارس ضمن البرنامج هو من مسؤوليتهم ويتحملون تبعاته.

ويتيح نظام "نور" للمدارس إدخال درجات الطلاب والطالبات وتدقيقها إلكترونياً من مختلف مناطق ومحافظات المملكة إضافة إلى المدارس السعودية في الخارج، بحسب "عكاظ".

وهو نظام معلوماتي شامل للعملية التعليمية يعتمد على أحدث ما توصلت إليه التقنية في مجال الإدارة التربوية الإلكترونية ويغطي جميع المدارس التي تشرف عليها الوزارة، ويوفر النظام العديد من الخدمات الإلكترونية للطالب ولجميع العاملين في قطاع التعليم وحتى لأولياء الأمور، بالإضافة إلى المسؤولين عن العملية التعليمية في البلاد، كما سيساهم النظام في إعداد التقارير اللازمة وتوفير المعلومات الأساسية عن العملية التربوية في السعودية.