عرض عام 2017... شاهد مسلسل كرتوني تنبأ بمقتل كوبي براينت في تحطم مروحية

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا من مسلسل رسوم متحركة أمريكي يدعى Legends of the Chamberlain تم عرضه عام 2017، تنبأ بمقتل أسطورة كرة السلة كوبي براينت بحادث تحطم مروحية.

وظهر في الحلقة الثامنة من الموسم الأول للمسلسل، مشهد لسقوط مروحية كان براينت البالغ 41 عاما على متنها.

وقام القائمون على العمل بإزالة رابط الحلقة من موقعهم الرسمي وحساب المسلسل على مواقع التواصل الاجتماعي، احتراما لمشاعر عائلة براينت.

ولقي براينت مصرعه في حادث تحطم مروحيته في مدينة كالاباساس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، يوم الأحد.

وأعلنت السلطات الأمريكية مصرع نجم كرة السلة مع ثمانية أشخاص آخرين، من بينهم ابنته جيانا البالغة من العمر 13 عاما.