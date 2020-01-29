جودة تصوير 8K... تسريب مواصفات هاتفي "سامسونغ" الجديدين

وذكر موقع "ساموبيل" في تقرير له، أن "سامسونغ" تستعد لتضمين كاميرا تليفوتوغرافي بمجموعة من العدسات البصرية المقربة بحجم 64MP، في أحدث إصداراتها الشهر المقبل.

ومن المقرر أن تكون هذه الميزة مخصصة من أجل إتاحة القدرة على تسجيل مقاطع فيديو بدقة عالية الجودة تصل إلى 8K في الطرازين الجديدين غالاكسي إس 20 وغالاكسي إس 20 بلس الجديدين.

وأوضحت التسريبات أن غلاكسي إس 20 وغلاكسي إس 20 بلس، سيكون لديهما مستشعر أعلى دقة للكاميرا تليفوتوغرافي بحجم 64MP مقابل مستشعر 48MP على موديل سامسونغ إس 20 الترا، المقرر إطلاقه في أبريل/ نيسان المقبل ذو شاشة بدون حواف مع فتحة للكاميرا الأمامية.

وأشار التقرير إلى أن مقاطع الفيديو التي تكون بجودة تصوير 8K تمتلك دقة تعادل 33.2 ميغابكسل، لذلك لن تتمكن سوى الكاميرا الخلفية الأساسية لطراز الألترا من تصوير مقاطع فيديو بدقة 8K، علاوة على ذلك، بما أن غلاكسي إس 20 وغلاكسي إس 20 بلس، لن يتميزا بميزة التكبير بتقنية periscope التي سنجدها متوفرة في سامسونغ إس 20 الترا، فإن الهاتفين سيلتقطان على ما يبدو صورا بدقة 64 ميغابكسل ثم يقوم المستخدم بقص كل صورة اعتمادًا على مستوى التكبير الذي تم اختياره.