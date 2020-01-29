الظهور الأول لحفيد عادل إمام في التلفزيون... فيديو

ظهر حفيد عادل الإمام، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى، على شاشة قناة "إم بي سي"، خلال برنامج "إم بي سي ترندينغ".

وهذه هي المرة الأول التي يظهر فيها حفيد الزعيم، على قناة تلفزيونية، بحسب ما نشره موقع "في الفن".

وكان المخرج رامي إمام، قد نشر فيديو عبر حسابه في "إنستغرام" ظهر خلاله ابنه عادل، الذي وجه الشكر للجمهور بعد تلقيه تعليقات على فيلم قصير أخرجه.

وكشف عادل إمام جونيور خلال اللقاء، عن رأيه في فيلم عمه "لص بغداد" وقال إنه فيلم جميل وأكشن جديد ومختلف عن الأفلام التي سبق وقدمها.

وتحدث عن الفيلم القصير الذي أخرجه، قائلا إنه كان مشروعا للجامعة، واستعان بصديقه من المدرسة ليمثل فيه، وشقيقه حتى يخرج الفيلم، الذي استغرق يومين.

كماكشف عادل أن والده المخرج رامي إمام عندما قرر أن ينشر فيديو له، كان هذا القرار صعبا بالنسبة له، لأنه كان يفضل أن يبعد أولاده عن الإعلام وأي شيء ينشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.