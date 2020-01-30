رصد جسم غامض فوق بركان في المكسيك لحظة ثورته... فيديو

ثار بركان "بوبوكاتبتبيل" في المكسيك، يوم الاثنين 27 يناير/كانون الثاني، ليظهر في أعلاه جسم غامض سريع الحركة.

ورصدت كاميرات تديرها الحكومة، جسما غامضا في السماء في أعلى البركان فور انفجاره.

Por si no lo vieron.



⚠️ Impresionante ⚠️

Actividad del #Volcán #Popocatépetl ayer a las 23:18 hrs.



Vista desde San Nicolás de los Ranchos, #Puebla.

Vía: @jabed1.



🚦El Semáforo de Alerta Volcánica se encuentra en #AmarilloFase2. pic.twitter.com/5SQAfl0sG7 — Webcams de México (@webcamsdemexico) January 28, 2020

واختلفت التكهنات حول الجسم المضيء الغامض الذي ظهر في السماء، حيث رجح البعض أن يكون الجسم مجرد طائرة أو قمر صناعي، بينما ذهب البعض لكونه انفجار لجسم فضائي.

Yo y una amiga tomamos fotos en diferentes momentos del Pico de Orizaba y salen #Ovnis pic.twitter.com/hSrvRHu12l — Rob Patraca (@PatracaRob) January 28, 2020

وشددت السلطات المكسيكية على ضرورة تجنب المواطنين الدخول لمنطقة ثوران البركان، ورفع حالة الطوارئ من الدرجة الثانية.