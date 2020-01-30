الملياردير الياباني يخيب آمال المتسابقات بإلغائه رحلة القمر

وكتب مايزاوا عبر حسابه على التويتر"لأسباب شخصية، أبلغت" AbemaTV" بقراري إلغاء المسابقة، وطلبت منهم إلغاء البرنامج، وعلى الرغم من رغبتي الصادقة في إقامة هذا المشروع، ولكن جزءا مني ما زال لديه مشاعر مختلطة حول هذا".
وكان الملياردير الياباني يبحث عن رفيقة العمر كي تصحبه في رحلة سياحية إلى القمر. ويعتبر مايزاوا واحداً من أقطاب صناعة الموضة اليابانية، وقرر الانطلاق في رحلة حول القمر تنظمها شركة "سبيس أكس" في عام 2023، كما أنه كان يريد أن يستمتع بهذه التجربة مع امرأة خاصة، وحث الراغبات في مرافقته على تقديم طلب عبر حسابه.
[WANTED!!!]— Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) January 12, 2020
Why not be the ‘first woman’ to travel to the moon?#MZ_looking_for_love https://t.co/R5VEMXwggl pic.twitter.com/mK6fIJDeiv
وكان من شروط الانضمام أن تكون المتقدمة للطلب مهتمة بالذهاب إلى الفضاء وقادرة على المشاركة في الإعداد لها وكان من المقرر أن ينتهى تسلم طلبات الالتحاق بالبرنامج يوم 17 يناير على أن يختار مايزاوا شريكته بحلول نهاية مارس.
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