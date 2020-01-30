الملياردير الياباني يخيب آمال المتسابقات بإلغائه رحلة القمر

أعلن الملياردير الياباني والعازف يوساكو مايزاوا، الذي نشر إعلانا عن مسابقة في شهر يناير للفتيات اللواتي يرغبن في السفر معه إلى القمر، عن إلغاء الفكرة نهائيا.

وكتب مايزاوا عبر حسابه على التويتر"لأسباب شخصية، أبلغت" AbemaTV" بقراري إلغاء المسابقة، وطلبت منهم إلغاء البرنامج، وعلى الرغم من رغبتي الصادقة في إقامة هذا المشروع، ولكن جزءا مني ما زال لديه مشاعر مختلطة حول هذا".

وكان الملياردير الياباني يبحث عن رفيقة العمر كي تصحبه في رحلة سياحية إلى القمر. ويعتبر مايزاوا واحداً من أقطاب صناعة الموضة اليابانية، وقرر الانطلاق في رحلة حول القمر تنظمها شركة "سبيس أكس" في عام 2023، كما أنه كان يريد أن يستمتع بهذه التجربة مع امرأة خاصة، وحث الراغبات في مرافقته على تقديم طلب عبر حسابه.

[WANTED!!!]

Why not be the ‘first woman’ to travel to the moon?#MZ_looking_for_love https://t.co/R5VEMXwggl pic.twitter.com/mK6fIJDeiv — Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) January 12, 2020

​وكان من شروط الانضمام أن تكون المتقدمة للطلب مهتمة بالذهاب إلى الفضاء وقادرة على المشاركة في الإعداد لها وكان من المقرر أن ينتهى تسلم طلبات الالتحاق بالبرنامج يوم 17 يناير على أن يختار مايزاوا شريكته بحلول نهاية مارس.