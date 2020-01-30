سيدة تحصل على إجازة من عملها وتقتل أطفالها

أقدمت أم في الأربعينات من عمرها، على قتل أطفالها الثلاثة، بطريقة وصفت بالبشعة.

وحصلت ديردري مكجينلي على إجازة مرضية طويلة الأمد من عملها كممرضة في مستشفى حكومي للأطفال، بسبب الإجهاد.

وأعلنت الشرطة الأيرلندية، العثور على الطفلين كونور 9 أعوام وشقيقه دراغ 7 أعوام وشقيقتهما كارلا البالغة من العمر 3 سنوات متوفين، بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل".

The three children were found dead in their home in Dublin last Friday https://t.co/4GnWBfdMBC — RSVP Magazine (@RSVPMagazine) January 30, 2020

وكانت الوالدة قد خرجت مسرعة بعدما قتلت أطفالها، ليشاهدها سائق سيارة أجرة بالقرب من منزلها وهي في حالة من الارتباك، ليقوم بنقلها من منزلها ويتصل بالإسعاف.

وعند حضور الوالد للمنزل، عثر على ملاحظة تركتها زوجته تحذر من الصعود للطابق العلوي، كما تطلب الاتصال بخدمة الطوارئ.

وتعتقد السلطات أن الأم قامت بتخدير أو تسميم أطفالها، ثم خنقتهم حتى الموت.