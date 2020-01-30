سرقة 10 مجسمات برونزية لفنان عالمي في ستوكهولم

أفادت وسائل الإعلام السويدية، اليوم الخميس، بسرقة أكثر من عشرة مجسمات برونزية للفنان العالمي، سلفادور دالي، ليلة الخميس، من معرض في وسط ستوكهولم، بين مسروقات أخرى.