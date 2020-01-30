محامي زينة يكشف مفاجأة حول علاقة أحمد عز بتوأمه

كشف معتز الدكر، محامي الفنانة المصرية زينة، عن مفاجأة بشأن النزاع القضائي لموكلته مع مواطنها الفنان أحمد عز.

وقال الدكر في تصريحات نقلها وسائل إعلام مصرية، إن أحمد عز يتواصل مع توأمه عبر الهاتف، وإن زينة لم تمنع طفليهما عنه إطلاقا.

وأوضح أن النزاع القضائي بينهما مستمر، بشأن قيمة المصروفات الدراسية والنفقة التي طلبتها موكلته.

وأكد الدكر أن ظهور موكلته الإعلامي لن يؤثر على موقفها القانوني، حيث أنها لم تتحدث بالسوء عن أحمد عز، بل وصفته بالإنسان الجيد، الذي يصلي ويحج.

وأكد محامي الفنانة المصرية أن موقفهم القانوني لن يتغير، وسوف تستمر الدعوى القضائية لحين الحصول على حق التوأم، في أن يعيشا بشكل أفضل، من خلال زيادة مبلغ النفقة وسداد والدهما للمصروفات الدراسية بانتظام كل عام.

يذكر أن زينة اعترفت بحبها لعز على مدار 10 سنوات تقريبا، مشيرة إلى أنهما تزوجا بعلم عائلتها وبحضور المقربين وأقاما احتفالية صغيرة بالزواج.

وأوضحت زينة أنها تزوجت من عز عام 2012 ولمدة ثلاث سنوات، كاشفة إلى أن الأمور ساءت بينهما، وحينما رفض تطليقها رفعت قضية خلع.