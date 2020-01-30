أول ظهور فني لنانسي عجرم بعد حادثة السرقة والقتل

تستعد الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، لمفاجأة جمهورها ومحبيها، غدا الجمعة، بعد حادثة محاولة سرقة منزلها، ومقتل المتهم على يد زوجها، فادي الهاشم.

وتطرح "عجرم"، أغنية مصور جديدة بعنوان "قلبي يا قلبي"، لتكون بذلك أول ظهور فني لها، بعد الحادثة التي مازالت التحقيقات مستمرة فيها.

وعرضت المطربة اللبنانية، إعلان دعائي "برومو" للأغنية، عبر قنواتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.