أول رد من الإعلامية الخليجية الشهيرة على "الفيديو المثير للجدل"

ردت الإعلامية الكويتية نهى نبيل، على مقطع الفيديو الذي أثار استياء رواد مواقع التواصل، بعدما ظهرت فيه وهي تعنف نجلها.

واختارت نهى نبيل، الرد على الانتقادات التي وجهت لها بسبب المقطع الذي أثار الجدل، على طريقتها الخاصة، إذ نشرت صورة لها وهي تحتضن نجلها، عبر الستوري التابع لحسابها الرسمي على موقع "إنستغرام".

عندما تختصر الام الحديث يأتيك الجواب بصوره وقليلٌ من الكلام ❤️@nohastyleicon #نهي_نبيل #محشومه_نهى_نبيل



صورة عن الف كلمه pic.twitter.com/SkNojSC3Ub — ناصر الربيّع | Nasser alrabeea (@N_Alrubayia) January 30, 2020

وعلقت على الصورة "حتى وإن كنت تمشي مستقيما ستجد من ينتقد ظلك المائل"، متابعة أنها "من المستحيل أن ترضي الجميع، حتى لو كانت لا تخطئ ستجد من ينتقدها".

ولم تؤكد نهى نبيل حقيقة المقطع من عدمه، واكتفت بالرد بالصورة فقط، رغم أن بعض وسائل الإعلام أشارت إلى أنه غير حقيقي وتم فبركته.

وأثار المقطع موجة من الجدل والانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر مقطع الفيديو خلال ساعات محدودة تريند "تويتر"، عبر هاشتاغ (#نهى_نبيل)، نشره وتداوله متابعوها تحت وطأة الصدمة، معبرين عن استيائهم من هذا التصرف الذي اعتبروه شديد الإساءة للإعلامية الكويتية.

#نهى_نبيل بالمقطع هني مبين ان الولد مسوي شي كبييير من طريقة كلامهاا معاه حتى لما انفعلت وجت تبي تضربه الاب حط ايده عالولد حتى موقادر يتدخل لان واضح الموضوع قوي فامحد يدري شنو السالفه ولاتخلون العاطفه تاخذكم الام ادررى بمصلحة ولدها pic.twitter.com/DSJ63duVW0 — twee7 (@KwChanel) January 29, 2020

وظهرت نهى نبيل بالفيديو في بيتها تعنف ابنها الصغير بإشارات وصوت عالٍ في حضور زوجها الذي يبدو أنه فضل السكوت وعدم التدخل، ما أثار موجة غضب من قسوة التعامل مع طفل صغير وتعديها السافر على حقوقه وإهانته بهذا الشكل، فيما رأى البعض إنه ليس من حق أحد أن ينتهك خصوصية أي منزل وتسريب مثل هذا المقطع.