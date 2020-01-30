حفل الأوسكار يكرم كوبي براينت

سيكرم حفل توزيع جوائز الأوسكار، أسطورة كرة السلة الأمريكي الراحل، كوبي براينت، الذي توفي الأحد الماضي، بحادث تحطم مروحية في ولاية كاليفورنيا، إلى جانب ابنته جيانا و4 آخرين.

ويتضمن حفل الأوسكار، فقرة لتكريم كافة مشاهير الفن والترفيه، الذين رحلوا في العام الماضي، لكن لم تحدد أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة بعد، ما إذا كان كوبي براينت سيتم ضمه إلى هذه الفقرة، أم سيخصص له فقرة مستقلة، بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

وفاز كوبي براينت بجائزة أوسكار أفضل فيلم قصير للرسوم المتحركة في عام 2018، عن فيلم "Dear Basketball"، والمستوحى عن قصيدة شعرية نشرها في عام 2015 بشأن تقاعده من الرياضة.

وسيقام حفل توزيع جوائز الأوسكار السينمائية الـ92، في 9 فبراير/ شباط المقبل، في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ولقي كوبي براينت حتفه في تحطم المروحية في مدينة كالاباساس في لوس أنغليس جنوب ولاية كاليفورنيا عن عمر 41 عاما.

كوبي براينت لعب طيلة مسيرته مع ليكرز بداية من عام 1996 إلى حين اعتزاله في عام 2016 وتوج معه بلقب دوري المحترفين خمس مرات، كما حقق ذهبية الأولمبياد مع المنتخب الأمريكي في بكين 2008 ولندن 2012.