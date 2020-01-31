أسرع "باور بنك" في العالم يستعين ببطاريات تيسلا... فيديو

أعلنت شركة تشارغياسر عن الباور بنك Flash الجديد، التي وصفته أنه أسرع "باور بنك" في العالم.

وبينت الشركة أن الباور بنك Flash الجديد يعتمد على بطاريات الغرافين من تسلا ويوفر أداء فائقاً للغاية بقدرة تصل إلى 150 وات، بحسب ما ذكر موقع "chipin".

ويأتي باور بنك الجديد بوزن 470 غراماً وبسعة 20000 مللي أمبير ساعة، ويتيح إمكانية الشحن اللاسلكي بقدرة تصل إلى 10 وات، حيث يمكن استغلاله لشحن الساعة الذكية آبل ووتش، ويمكن إعادة شحن باور بنك بنسبة 80% في غضون 25 دقيقة، ويحتاج إلى ساعة أخرى لإعادة شحنه تماماً.

ومن المقرر إطلاق باور بنك Flash الجديد في أبريل/نيسان المقبل، بسعر يبلغ نحو 100 دولار أمريكي.