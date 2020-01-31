500 مليون فقط...طرح أغلى بيت في أمريكا للبيع

أعلن منتج الأفلام نايل نيامي، الذي تحول لقطاع الأعمال والبناء، عن استعداده لطرح قصر "the one" البالغة مساحته 9290.3 متر مربع للبيع بسعر 500 مليون دولار.

يستعد نيامي لطرح القصر للبيع والذي استمرت أعمال بنائه لـ7 سنوات، ليعرضه بمبلغ يصل لـ500 مليون دولار، ويصبح أغلى منزل في أمريكا لو تم بيعه.

يضم المنزل ملهى ليليا و4 حمامات سباحة وصالة بولينغ وإطلالة بزاوية 360 درجة على جنوب كاليفورنيا المشمس.

لم يدع نيامي أحدا يدخل المنزل بعد، لكنه قال إن مميزاته الخاصة ساعدت في جذب اهتمام المشترين المحتملين.

It even has its own nightclub https://t.co/hNTYTUm9gj — Bloomberg (@business) January 29, 2020

وهو يتحدث إليهم الآن، لكنه رفض تقديم أي تفاصيل، معتذرا بمسألة الخصوصية. وسوف يرفع الستار عن منزل "The One" بمجرد الانتهاء من آخر أعمال الديكور الداخلي، حسبما قال نيامي.

في المقابل فإن تثمين المنازل بأعلى من قيمتها السوقية هي استراتيجية معروفة باسم "التثمين الطموح"، وهي طريقة يستخدمها متعهدو البناء لجذب اهتمام المشترين المدرجين على قوائم فاحشي الثراء.

إذ إن صفقة بنصف مليار دولار ستكون أغلى من ضعف أكبر صفقة عقار سكني في الولايات المتحدة إلى هذه اللحظة، وهي شقة علوية قيمتها 238 مليون دولار، اشتراها مؤسس شركة Citadel، كين غريفين في مانهاتن، بحسب ما نقل موقع "بلومبرغ".

ولفت نيامي إلى أن غريفن اشترى شقة بلا أرض، في حين أن منزل "The One" في المقابل مبني على 12602.64 متر مربع.