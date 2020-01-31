السعودية فوز العتيبي تظهر بإطلالة جريئة وتقبل زوجها في مكان أثري... فيديو

وظهرت فوز العتيبي في الصورة بملابس مثيرة في أحضان زوجها، وعلقت قائلة: "انقطعت فتره بسبب هجومكم علي والحين راجعه بهالصورة حتى تبطلون الهجوم على كل سعودية تشوفونها عايشة حياتها وتقتنعون ان أسلوب الإقصاء غير مجدي دمتم بخير".

وقد لاقت فوز انتقادات كثيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما وصفوه بأن هذا "خدش للحياء العام وعدم احترام عادات السعوديين".

يذكر أن فوز العتيبي معروفة بإثارتها للجدل بفيديوهات وصور تجمعها مع زوجها بشكل يعتبره الكثيرون خادش للحياء.