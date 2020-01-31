دراسة تكشف المخاطر الصحية للطاولات القابلة للطي في الطائرة

كشفت جميلة هاردويك، مضيفة طيران أمريكية الأصل تعمل على خطوط إير هوليود، عن مخاطر الطاولات القابلة للطي على صحة ركاب الطائرة.

ونقلت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية عن هاردويك قولها إن طاولة الطائرة تعتبر واحدة من أكثر الأماكن قذارة على متن الرحلات الجوية، حيث نادراً ما يكون سطحها نظيفًا.

وتابعت هاردويك قائلة :"إنه أمر مثير للاشمئزاز، لكن عمال النظافة ليس لديهم الوقت لمسح كل الطاولات". مشددة على ضرورة استخدام الركاب مناديل مضادة للبكتيريا ومسح الطاولات قبل تناول الطعام.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت دراسة سابقة أجرتها خدمة "Insurancequotes" أن درجة التلوث البكتيري على سطح الطاولات القابلة للطي تتجاوز 11 ألف وحدة. هذا يجعلها ثاني أكثر الأماكن قذارة على الطائرة بعد زر التنظيف في المرحاض.

في تشرين الأول / أكتوبر 2019، كشف أحد موظفي شركة طيران أن الوسائد التي تعطى للمسافرين على الطائرات تعتبر بيئة مليئة بالجراثيم لأنها لا تغسل أبدًا، وبالتالي تتراكم الكثير من الجراثيم عليها.