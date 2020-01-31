مصاب بفيروس "كورونا" يحاول نقل العدوى إلى موظفي مستشفى في الصين ...فيديو

وأظهر الفيديو الرجل يقف أمام موظفتي استقبال في مستشفى في مدينة ووهان، ويقوم بخلع القناع الطبي الواقي والمفروض ويسعل باتجاه الموظفة متعمدا ثم يسعل باتجاه الموظفة الأخرى، اللتين قامتا بدورهما بالهرب من موقعهما، مخافة العدوى.

ذكر حساب "ووهان" الصيني على "يوتيوب"، أن الرجل يعاني في الأصل من فيروس "كورونا" وكان يعاني لأربعة أيام من الحمى التي بلغت 39 درجة مئوية.

وأضاف المصدر أن المريض خرج عن طوره وقرر الانتقام بمحاولته نشر العدوى، وذلك بعد إبلاغه بوجود نقص في الأدوية بالمستشفى.