غناء وتصفيق خلال مراسم جنازة ناشطة عربية... فيديو

شارك المئات في جنازة الناشطة التونسية، لينا بنت مهني، في مقبرة الجلّاز بتونس العاصمة، في جنازة كان أغلب الحضور فيها من السيدات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر السيدات وهن يحملن نعش بنت مهني وسط هتافات ثورية.

وغنت المطربة لبنى نعمان، أثناء مراسم دفن الناشطة التونسية، وسط تفاعل وتصفيق الحاضرين، الذين كان أغلبهم من النساء.

يذكر أن الناشطة التونسية لينا بنت مهني، ناضلت في مجالات حقوق الإنسان ومكافحة رقابة الانترنت وحرية مدونة الأسرة وحرية التعبير.

وقد ساهمت في التغطية الإعلامية عبر الإنترنت لثورة تونس، إذ قامت بنشر صور المتظاهرين الذين قتلوا برصاص الشرطة والجرحى.