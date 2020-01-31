هل تساعد معقمات اليدين في الوقاية من فيروس "كورونا"؟

ازداد الطلب على الكمامات والأقنعة الواقية للوجه ومعقمات اليدين بهدف الوقاية من الفيروس القاتل، مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا الجديد.

وذكر موقع "huffingtonpost" إن الفيروس التاجي الذين انطلق من مدينة ووهان الصينية هو فيروس تنفسي لا يختلف عن فيروسات نزلات البرد والإنفلونزا، والكثير من الأساليب التي تستخدم لتجنب الإصابة بالأنفلونزا يمكن اللجوء إليها للوقاية من فيروس كورونا، ومن أهمها غسل اليدين بشكل متكرر، والبقاء في المنزل إذا كنت مريضاً، واستشارة الطبيب المختص.

Does Hand Sanitzer Protect You From Coronavirus? What About Washing Your Hands? | HuffPost Canada https://t.co/n36XCJtTmO — Xtreme57 (@Xtreme573) January 28, 2020

​ووفقاً لما ذكر الموقع، فإن معقمات اليدين الحاوية على الكحول، تساعد في الوقاية من فيروسات كورونا ومنع انتشارها، وينطبق ذلك على العدوى الفيروسية بشكل عام، ويجب أن يتراوح محتوى هذه المعقمات من مادة الكحول بين 60 و70% لتحقق الفعالية المطلوبة.

كما قال الدكتور جيمس سكوت، الأستاذ في جامعة تورنتو، أن هذه النسبة في الواقع أكثر فاعلية من الكحول المركز بنسبة 100%، لأن القليل من الماء يحسن الطريقة التي يقتل بها الكحول الفيروسات الخارجية.

ولا يحل معقم اليدين محل غسل اليدين بالماء والصابون عندما يتعلق الأمر بالأوساخ الفعلية، ولكن من ناحية الأمراض الفيروسية أو البكتيرية، فهو وسيلة ممتازة لمنع انتشار المرض، بحسب صحيفة "هافينغتون بوست".

وأعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9692 حالة في البلاد، مشيرة إلى أنه حصد حتى الآن أرواح 213 شخصاً.