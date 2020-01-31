موقع إلكتروني يحدد عدد الإصابات بالكورونا وتوزعها على الخريطة... صورة

تم إطلاق موقع إلكتروني جديد يوضح الانتشار السريع لفيروس كورونا الجديد، الذي لا يزال ينتشر بسرعة فائقة بين البشر.

ويظهر في الموقع حالة كل بلد في العالم وكم عدد الإصابات فيه. كما يدل على مكان تفشي المرض. معتمدا على آخر تقارير منظمة الصحة العالمية التي تصدر تقاريرها اليومية عن انتشار الفيروس القاتل.

​ويبين الموقع عدد الإصابات بالفيروس، وعدد الإصابات في كل دولة، وتوزعها على الخريطة، وعدد الإصابات البسيطة، والحرجة، وعدد الوفيات بسبب الفيروس.

الجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن فيروس كورونا أصبح يمثل حالة طوارئ صحية عالمية، وذلك مع ظهور حالات إصابة في دول أخرى غير الصين.

وأفادت المنظمة بأن هذا الفيروس القاتل الذي ظهر في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من الصين، انتقل في أقل من ثلاثة أسابيع إلى نحو 18 دولة.