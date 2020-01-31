منع نقيب الممثلين المصريين من زيارة نادية لطفي في المستشفى

قال نقيب الممثلين المصريين، أشرف زكي، اليوم الجمعة، إنه يحاول متابعة الحالة الصحية للفنانة المصرية، نادية لطفي، ولكن إدارة المستشفى منعت الزيارة عنها تماما.

وأوضح زكي أنه لا يستطيع زيارة نادية لطفي، ويحاول التواصل مع إدارة المستشفى، ولكنها منعت الزيارة، بحسب موقع "مصراوي".

وطالب نقيب الممثلين المصريين، الجمهور بالدعاء للممثلة المصرية.

وكانت الفنانة الكبيرة قد دخلت في غيبوبة أمس الأربعاء، بعد تدهور حالتها الصحية، إذ عانت من ضيق في التنفس منذ فترة، ودخلت بعدها العناية المركزة

وذكرت الصفحة الرسمية لبرنامج "عرب وود" عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، أن مديرة أعمال نادية لطفي صرحت أنها فقدت الوعي ودخلت في غيبوبة الآن، وأكدت باكية أن وضعها الصحي حاليا أصبح حرجا للغاية.

يشار إلى أن نادية لطفي، احتفلت بعيد ميلادها في 3 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وكان أول ظهور سينمائي لبولا شفيق، الشهيرة بـ"نادية لطفي"، في فيلم "سلطان" أمام الممثل الراحل فريد شوقي، من إنتاج عام 1958، وذلك قبل أن تشارك في بطولة العديد من أشهر أفلام السينما المصرية، ومنها "الخطايا" و"للرجال فقط" و"الناصر صلاح الدين" و"السمان والخريف" و"قصر الشوق"، وكان آخر ظهور فني لها بمسلسل "ناس ولاد ناس" في 1993.