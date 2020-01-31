بدء حجز هاتف سامسونغ المنتظر "غالاكسي إس 20" قبل إطلاقه رسميا

أعلنت شركة "سامسونغ" الكورية، فتح باب حجز هاتفها المنتظر "غالاكسي إس 20″، قبل أيام من موعد إطلاقه الرسمي، في 11 من شهر فبراير/ شباط المقبل.

اعتادت الشركة أن يكون حجز هواتفها الجديدة بعد الإعلان عنها، إلا أنها قررت هذه المرة فتح باب الحجز، قبل إطلاق "غالاكسي إس 20" الجديد، وفقا لما نشره موقع "ماشابل" التقني.

وذكر الموقع أن المستخدم عليه الدخول إلى موقع "سامسونغ" الإلكتروني، وإدخال الاسم والبريد الإلكتروني وصندوق البريد، ليتم لاحقا إبلاغ المستخدم بالوقت الذي يمكنه من طلب الهاتف مسبقا.

يشار إلى أن هاتف سامسونغ "إس 20" و"إس 20 بلس"، يأتيان متشابهين إلى حد كبير، حيث توجد كاميرا خلفية رئيسية بدقة 12 ميغابكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 10 ميغابكسل، وتخزين بقدرة 128 غيغابايت، مع فارق كبير هو حجم الشاشة، 6.2 مقابل 6.7 بوصة.

ويعتبر "إس 20 الترا" أكثر قوة، إذ أن دقة الكاميرا الرئيسية 108 ميغابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 40 ميغابكسل، ومساحة تخزينية تبلغ 512 غيغابايت، وشاشة ضخمة مقاس 6.9 بوصة.