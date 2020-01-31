ستشعر بالجوع عند مشاهدتك أوضح صورة للشمس... كيف تم التقاطها؟

أصبحت أوضح صورة للشمس في التاريخ، متداولة بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الكشف عنها أمس الخميس، والتي ذكرت بعض التقارير تعقيبا عليها، أن من يشاهدها سيشعر بالجوع بعدها.

ووصف موقع "ذا فيرج" الأمريكي، أوضح صورة للشمس، أنها "أشبه بأجزاء متفجرة من فيشار بنكهة الكراميل"، الشهير بلونه الذهبي.

وتم رصد الصورة الثلاثية الأبعاد للشمس، من قبل تلسكوب "دانيال إينوي" الجديد، الموجود في جزيرة هاواي، الذي يعتبر أكبر وأقوى تلسكوب شمسي في العالم.

وتمكن التلسكوب، من إنتاج صور تظهر "أنماطا تشبه الخلية" وحجمها مماثل تقريبا لحجم ولاية تكساس الأمريكية، تغطي الشمس.

وعند اكتمال مراحل تجهيزه بشكل كامل، مع حلول فصل الصيف، سيتم تكليف تلسكوب "دانيال إينوي" بإجراء دراسة مكثفة على المجال المغناطيسي للشمس، من أجل معرفة المزيد عن سبب سلوك الشمس بالطرق الغريبة التي يعمل بها.

ولإنشاء المقطع المصور لأوضح صورة للشمس، فقد راقب التلسكوب الشمس مدة 10 دقائق، ليكشف عن ظهور خلايا عبارة عن بلازما ترتفع من الشمس وتبرد، ثم تتراجع إلى الأسفل، فيما يعرف باسم "بلازما الغليان".