أول تحديث من غوغل لـ"أندرويد أوتو" من أجل قيادة آمنة

أطلقت شركة "غوغل" أول تحديث رئيسي لتطبيقها "أندرويد أوتو"، الذي يساعد على القيادة الآمنة للسيارة.

وذكر موقع "أندرويد سنترال" أن الشركة طرحت أول تحديث رئيسي لتطبيقها الجديد أندرويد أوتو "5.0. 500224 Android Auto".

وأضاف الموقع أن التطبيق يجلب ميزات من نظام التشغيل أندرويد إلى وحدة الترفيه في سيارة المستخدم.

‼️ REMINDER ‼️ Distracted driving penalties go up beginning tomorrow (Feb. 1st) so PLEASE, refrain from using your phone while driving! 📵 All new #Audi vehicles come with Apple Carplay/Android Auto on your built-in display to help you stay safe. #TakeCareOutThere #YQR pic.twitter.com/48IOwUTFQe — Taylor Audi Regina (@Taylor_Audi) January 31, 2020

ويتيح التحديث الجديد للمستخدمين واجهة أكثر سهولة ودعما لمزيد من طرق الإدخال، كما سيحتوي أيضا على ميزة تعطيل صوت الإشعارات.

You can finally silence notifications in Android Auto pic.twitter.com/A2srMgO2Wg — Sunny (@Gizmostuff_) January 31, 2020

وعلى المستخدم أن يقوم بتحديث تطبيق "Android Auto" من متجر "غوغل بلاي"، ليجد تبديلا جديدا بعنوان "لا يوجد صوت بالإشعارات" في الإعدادات، بعد تشغيل التبديل، لن تتم مقاطعة استماعك للموسيقى بعد ذلك عند تلقي إشعار جديد.

جدير بالذكر أن تطبيق "غوغل" الذي أصدرته العام الماضي، يهدف إلى تقديم المعونة لقائدي السيارات على الطريق بشكل أسرع، وإظهار المزيد من المعلومات المفيدة في لمحة، وتبسيط المهام الشائعة أثناء القيادة.