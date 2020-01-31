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19:17 GMT31 يناير/ كانون الثاني 2020
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    دراسة : مرض السكري هو نتيجة طفرة جينية

    خمسة أطعمة تساعد على توازن السكر في جسم الإنسان

    © flickr.com / Alisha Vargas
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    كشفت أخصائية تغذية بريطانية عن أفضل 5 وجبات غذائية تساعد في تحقيق التوازن بين مستويات السكر في الدم وتجنب الرغبة الشديدة في تناول السكريات.

    وقالت الأخصائية البريطانية لصحيفة "ديلي ميل" المحلية، "من الطبيعي الشعور أحيانا برغبة شديدة في تناول السكريات، ولكن المشكلة هي عندما تحدث بشكل متكرر أكثر من المعتاد".

    وأضافت الأخصائية "إذا كنت تكافح بشدة هذه الرغبة الشديدة، أو كنت تعاني بانتظام من انخفاضات كبيرة في مستويات الطاقة لديك، فقد يكون الوقت قد حان للتفكير بكيفية استقرار مستويات السكر في الدم لديك وتناول هذه الأطعمة".

    الدجاج

    دراسة : مرض السكري هو نتيجة طفرة جينية
    © flickr.com / Alisha Vargas
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    يُعد الدجاج خيارًا شائعًا للغداء أو العشاء، حيث يحتوي على مصدر عالٍ من البروتين يمدك بالطاقة والشعور بالشبع لفترة أطول.

    البقوليات

    بالنسبة للأشخاص الذين يفضلون الوجبات النباتية، فإن البقوليات تعد خيارا جيدا وتحل محل الدجاج تماما، وقالت جيسيكا "إن إضافة العدس لتحضير وجبة دافئة ومريحة ستجعلك تشبع وتنشط لساعات".

    الأفوكادو

    يعد الأفوكادو نوعا جيدا من الدهون الصحية الغنية بالفيتامينات مثل فيتامين C و E و K.

    الخضار الطازجة
    © Fotolia / Kreus
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    وقالت جيسيكا، إنه يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة ثابتة وهو واحدة من "الأطعمة الأكثر تنوعًا"، مشيرة أن وجبة خفيفة تساعد في استقرار مستويات السكر.

    البطاطا الحلوة

    بالمقارنة مع البطاطا البيضاء العادية، تعد البطاطا الحلوة غنية بالألياف وقليلة السعرات الحرارية.

    وعندما يتم تقديمها مسلوقة تقوم بتثبيت مستويات السكر في الدم، ويمكن تضمينها أيضًا في مجموعة متنوعة من الوجبات وإقرانها بالدجاج أو البقوليات للحصول على أفضل طريقة لتحقيق التوازن بين مستويات السكر في الجسم.

    القرفة

    معظم الناس قد لا يدركون أن القرفة من التوابل المفيدة عندما تهدف إلى التحكم في الرغبة الشديدة في السكر، ويمكن استخدامها عند تحميص الوجبات الخفيفة الصحية أو إضافتها إلى العصائر والخضراوات المحمصة وغير ذلك.

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    توازن, الدم, السكر, أغذية
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