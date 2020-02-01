ماكدونالدز تكشف ماذا تفضل كيم كارداشيان وزوجها على الغداء

ونشر ماكدونالدز فيديو تويجي على تويتر، حيث يظهر أن كانييه ويست يختار عادة البطاطا المقلية وست أصابع دجاج مع الصلصة وميلك شيك (مخفوق الحليب)، أما كيم كارداشيان فتختار وجبة أكبر تضم بيغ ماك (هامبرغر) وبطاطا مقلية وميلك شيك وفطيرة وعسل.

Everyone has an order. May we take yours?



And yes, all featured orders are the person’s actual go-to order. Except Dracula. We made that one up. pic.twitter.com/rO6MjFUywU — McDonald's (@McDonalds) January 31, 2020

بالإضافة إلى ذلك، يظهر الفيديو ماذا تفضل الممثلة ووبي غولدبرغ ولاعب كرة السلة ماجيك جونسون والممثلة وعارضة الأزياء ميلي بوبي براون والمطرب كيث أوربان.

في سياق آخر، قال أحد المصورين الفوتوغرافيين، في الدعوى القضائية التي رفعها ضد كارداشيان، إنها سرقت صورة قام بالتقاطها، وشاركتها بموقع "إنستغرام".

وتضم الصورة كيم كارداشيان وزوجها كانيى ويست، والتي أكد المصور أن نجمة تلفزيون الواقع لم تحصل على إذنه مقابل نشرها على "إنستغرام"، أو الدفع له مقابل استخدامها.