فيديو أثار الرعب.. العثور على مخلوق بحري غريب الشكل

قام شاب بتصوير مقطع فيديو يوثق اصطياده لمخلوق بحري غريب الشكل، حيث بدأت والدته في الصراخ رعبا فور رؤيته.

وكان للمخلوق الغريب رأس منتفخ وجلد يشبه جلد الأخطبوط وثلاثة أقدام واضحة، وخياشيم.

ودائما ما يعثر العديد من الأفراد على مخلوقات بحرية غريبة، منها الضخم ومنها صغير الحجم.

يذكر أن المخلوق الغريب تم العثور عليه على ساحل جزيرة كوني في ولاية بروكلين بالولايات المتحدة الأمريكية.