دولة تقدم جائزة لمن يخرج حيوان عالق في إطار دراجة منذ عام 2016.. فيديو

أعلنت مقاطعة إندونيسية عن جائزة مغرية لمن يقوم بتحرير حيوان عالق في إطار دراجة نارية منذ عام 2016.

ووفقا لوكالة الأنباء الإندونيسية الرسمية، فقد علق تمساح بطول 13 قدما في إطار "دولاب" دراجة نارية منذ عام 2016، حيث شوهد وهو يتجول في نهر بالو في مقاطعة سولاويزي وسط إندونيسيا.

وبحسب الوكالة فقد نجا التمساح من زلزال وأمواج تسونامي التي ضربت المنطقة في عام 2018، لكن برغم كل تلك الأحداث التي عاصرها التمساح مازال عالقا في الإطار.

وأطلق مكتب المحافظة على الموارد الطبيعية في وسط سولاويزي (BKSDA) هذا الأسبوع مسابقة لتحريره، خوفا عليه من الاختناق.

وقال حسموني هسمار رئيس منطقة سولاو الوسطى في سولاويزي "سيتم منح مكافأة لأي شخص يمكنه تحرير التمساح التعيس".

لم يكشف هسمار عن أي تفاصيل إضافية عن المكافأة، بحسب "سي إن إن".

وكانت هناك محاولات سابقة لتحرير التمساح، ففي عام 2018، قام محافظ البيئة، وأحد أبطال المدينة المعروف بشجاعته بمحاولتين لتحرير التمساح بعد إغرائه بوجبات من اللحوم لكن كل تلك المحاولات باءت بالفشل.