أحلام تستشهد بمحمد بن سلمان ردا على تصريحاتها التي أغضبت السعوديين

كشفت المطربة الإماراتية أحلام، عن السر وراء إلغاء حفلها في المملكة العربية السعودية، قبل دقائق من انطلاقه، والذي يحمل اسم "أنا عربية".

وقالت إن الحفل ألغي بسبب ظروف خارجة عن إرادتها، موضحة أن الدفاع المدني السعودي أبلغ القائمين عليه أنه من الصعب إحياء الحفل في الهواء الطلق، بسبب هطول الأمطار الغزيرة، بحسب تصريحاتها لمجلة "لها".

وكان حفل أحلام بعنوان "أنا عربية" سيقام في العاصمة السعودية الرياض، في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، وكان عبارة عن حفل تكريم وتقديم جوائز للمبدعات في الوطن العربي.

وردا منها على ما إذا كانت نادمة على بعض تصريحاتها السابقة، التي جعلت الجمهور السعودي يغضب منها، والتي عارضت فيها قيادة السيارة للمرأة، استشهدت أحلام بولي العهد السعودي، قائلة: "أقسم بالله لو أن الأمير محمد بن سلمان قال ممنوع على المرأة أن تقود السيارة في السعودية، سأكون أول إنسانة توافقه الرأي".

وأردفت: "نحن لدينا ولاء لحكامنا وملوكنا في الخليج، ونوافق على كل ما يقولونه".

وعن رأيها في الانفتاح الحاصل في المملكة العربية السعودية حاليا، قالت أحلام: "لم أتخيل أبدا ما يحصل اليوم من تطور وانفتاح في المملكة العربية السعودية بالذات، لكن ساءلت نفسي: لماذا الاعتراض خاصة أن السعوديين يقصدون الإمارات والكويت وأمريكا ولندن وقطر والبحرين لحضور الحفلات؟ كما أن المناطق التي تُقام فيها الحفلات والمهرجانات في السعودية بعيدة من الحرم الشريف".

وتابعت: "بصراحة، نحن نشأنا على فكرة عدم إقامة أي نشاط فني في السعودية، لكن اليوم تغيرت الأجواء، والجيل الجديد بات يعيش التغيرات والثورة التكنولوجية التي فتحت العالم على بعضه، وعلينا مواكبة تطلعات جيلنا".

يشار إلى أن أحلام أحيت حفلا غنائيا ضخما في ختام "موسم الرياض"، الأسبوع الماضي، وأقيم تكريما لمشوارها الغنائي، ويحمل "ليلة فنانة العرب".

وكشفت أحلام في تصريحاتها الصحفية، أنه تشكك في مشاركتها بالموسم السابع والجديد من برنامج اكتشاف اتلمواهب الغنائة "ذا فويس".

وأوضحت أنها اتخذت قرارا بالابتعاد عن لجان تحكيم برامج المواهب، لمدة عامين أو 3 أعوام، لأنها ترغب في التفرغ لفنها، مشيرة إلى أنها بصدد التحضير لإطلاق ألبوم ضخم ومتنوع، بالإضافة إلى "ميني ألبوم" باللهجة المصرية وآخر باللهجة اللبنانية، و"ميني ألبوم" باللهجة المغربية.