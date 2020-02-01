الموت يفجع عمرو دياب

أفجع الموت المطرب المصري عمرو دياب، بعد وفاة أحد أقاربه، اليوم السبت.

وتوفي منذ قليل، خيري دياب، ابن عم عمرو دياب، والذي يشغل منصب عمدة مدينة سنهوت بمحاطفة الشرقية، وكبير عائلة آل دياب، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

ومن المقرر، أن يقام عزاء الراحل من دوار العائلة بمنيا القمح، اليوم السبت.

من ناحية أخرى، أعلن عمرو دياب عن طرحه لألبوم غنائي جديد، يحمل اسم "سهران"، وسيطرح بالأسواق في 12 فبراير/ شباط الجاري.

ولن يضم الألبوم الجديد أي من الأغاني التي كان طرحها عمرو دياب في صيف 2019 عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، وهي "مقدرش عالنسيان" و"بحبه" و"أنا غير" و"يوم تلات" و"تحيرك" و"متغير" و"قدام مرايتها" وأول يوم في البعد".

وسيضم ألبوم عمرو دياب الجديد "سهران" 10 أغاني جديدة، ومنها "هيعيش يفتكرني"، التي طرح "البرومو" الخاص بها.