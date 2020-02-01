إليسا لا تختار كتاب ميشال عون من بين كتب لسياسي لبنان

خيرت الفنانة اللبنانية إليسا، بين عدة كتب يسرد تواريخ ساسيي لبنان، وذلك في لقاء لها مع صحيفة "النهار" اللبنانية.

ورفضت إليسا الاختيار، مبررة ذلك أن جميع الأحزاب مسؤولة عن الفساد المتفشي في البلاد ولا تفضل أحدا من الرؤساء.

لكنها تابعت قائلة: "كتاب ميشال عون أكثر كتاب أبتعد عنه لأننا عشنا الويلات في حكمه"، بحسب مجلة "الجرس" اللبنانية.

وسبق لإليسا أن هاجمت الرئيس اللبناني، ميشال عون، عبر حسابها على موقع "تويتر" في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك عقب خطابه للتعليق على التظاهرات الجارية في بلاده، اعتراضا على تردي الأوضاع الاقتصادية.

كما أكدت خلال مشاركتها في مظاهرات لبنان، بشهر نوفمبر/ تشرين الثاني، أن ميشال عون لا يمثلها على الإطلاق.

وغردت إليسا للرئيس اللبناني وقتها: "كنت مفكرتك بي الكل يا فخامة الرئيس. طلعت بعيد عن ناسك، ومش ناوي حتى تفكر بحل إذا قرّب عا صهرك! سماع صوت الناس فخامتك، والفساد منعرف وين ومين وكيف!".

وجاءت تصريحات إليسا، على هامش طرح صحيفة "النهار" لعدد في الأسواق، أشرفت على موضوعاته التحريرية، ويحمل اسم "نقطة ضو".

وأعلنت إليسا، اليوم السبت، عن نفاذ عدد صحيفة "النهار"، وأنه سيتم طرح نسخا جديدة منه بعد غد الاثنين.

ولم تختر إليسا في حوارها مع صحيفة "النهار" اللبنانية، كتاب "الأمومة"، وقالت: "الحمد لله أنني لم أتزوج ولم أنجب أولاد".

بينما قالت إنها ستبتعد عن قصة المرض، في حال وجدتها في المكتبات، وذلك لأنها تخاف على من حولها من المرض، وتخاف على والدتها كثيرا، وتصاب بالفزع إذا تعرض أي من المقربين لها لأذى.