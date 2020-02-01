متسابق عراقي يتسبب في بكاء نانسي عجرم... فيديو

شهدت الحلقة الخامسة من الموسم الثالث من برنامج مسابقات الأطفال الغنائية "ذا فويس كيدز"، اليوم السبت، في بكاء الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزملائها في لجنة التحكيم.

وكشف متسابق عراقي، يدعى عبد الكريم حاتم السعدي، في التقرير المعد عنه بالحلقة، أنه يبتعد عن شقيقه منذ سنوات، وكانا يغنيان سويا، ولذلك أهدى الأغنية التي شارك بها في البرنامج، ولكن لم يحظ أدائه بإعجاب لجنة التحكيم بشكل كاف.

بعد ذلك، طلب طاقم التصوير من المتسابق إعادة التصوير، وقامت نانسي عجرم من كرسيها ليجلس بدلا منها شقيق المتسابق العراقي، وفور دخول الطفل، التف له شقيقه ليفاجأ بوجوده.

وأثارت اللقطة التي وصفت بأنها "أكثر لحظة مؤثرة في تاريخ البرنامج"، بكاء لجنة التحكيم، نانسي عجرم ومحمد حماقي وعاصي الحلاني.

أكثر لحظة مؤثرة في تاريخ البرنامج.. لقاء الإخوة وسط تصفيق الجمهور وبكاء المدربين #MBCTheVoiceKids pic.twitter.com/DKGx4o5DwL — MBC THE VOICE KIDS (@MBCTheVoiceKids) February 1, 2020

​يشار إلى أن الموسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدز"، انطلق في الرابع من يناير/ كانون الثاني، ومن المقرر أن تنتهي مرحلة "الصوت وبس" في السبت 8 فبراير/ شباط الجاري.