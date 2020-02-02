وظيفة جديدة لمعانقة الخنازير في الولايات المتحدة

سوف تشمل واجبات الموظف معانقة الحيوانات وتمشيطها وإطعامها ويعتقد أصحاب الملجأ أن هذا سوف يساعد الخنازير على التعود على الناس والاستعداد لأصحابها الجدد، بحسب صحيفة "نيويورك بوست".

ويعيش الآن حوالي مئة خنزير في المزرعة، بالإضافة إلى العديد من الحيوانات الأخرى. ولاحظ أصحاب الملجأ أنه إذا أراد المستخدمون مساعدة الحيوانات الأليفة، لكن لم تتح لهم الفرصة لشغل الوظيفة، فيمكنهم إرسال التبرعات أو شراء شيء للحيوانات.

في سياق متصل، افتتحت عيادة بيطرية في مدينة تشيركاسي الأوكرانية، شاغرا لعناق القطط، وأوضحت العيادة أن العديد من قطط الشوارع يحتاجون إلى الاهتمام والعناية، وعندما يقوم الإنسان بعناق القط فهو يفقد الإحساس بالخوف منه ويتكيف أكثر ومن بين المتطلبات للموظفين الجدد هو حب الحيوانات والرغبة في قضاء الوقت معها.