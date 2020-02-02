أحمد مكي يصل السعودية لعرض أولى مسرحياته... مستوحاة من إحدى شخصياته الشهيرة

وصل الفنان المصري، أحمد مكي، إلى العاصمة السعودية الرياض، استعدادا لعرض أولى تجاربه المسرحية، والتي ستنطلق الأسبوع الحالي.

واختار أحمد مكي أن يقف على خشبة المسرح لأول مرة، من خلال إحدى شخصياته المحببة للجمهور، وهي "حزلقوم"، التي جسدها في فيلم "لا تراجع ولا استسلام" ومسلسل "الكبير أوي".

ويبدأ عرض مسرحية "حزلقوم" من الأربعاء المقبل، على مسرح أبو بكر الشدي في العاصمة السعودية الرياض.

ومن المقرر أن تعقد أسرة العمل موتمرا صحفيا، غدا الاثنين، لكشف كافة التفاصيل النهائية والاستعدادات لانطلاق عروضها.

ومسرحية "حزلقوم" من إخراج كريم سامي، ويشارك في بطولتها نخبة من نجوم الكوميديا، علي رأسهم بيومي فؤاد، ومحمد سلام، وسليمان عيد، وميرنا جميل.

وقال مجدي الهواري، الشريك المؤسس لـ "كايرو شو"، في بيان إعلامي، إن عروض المسرحية تستمر لمدة 4 أيام على خشبة مسرح أبو بكر الشدي بمنطقة بوليفارد، في أول ظهور مسرحي لنجم الكوميديا أحمد مكي بعد النجاح الكبير الذي حققه بتلك الشخصية في الدراما والسينما.

وأشار إلى أن مكي، وصل بالفعل إلي الرياض ليبدأ بروفات يومية مكثفة استعدادا لانطلاق العروض، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة الترفيه بقيادة المستشار تركي ال شيخ من أجل توفير كافة الإمكانيات اللازمة لنجاح هذا العرض وكافة العروض الأخري.

ولفت إلى أن ذلك يعكس الإرادة القوية والرغبة الصادقة من المملكة في تحقيق طفرة ثقافية وفنية غير مسبوقة.

يشار إلى أن هناك العديد من المسرحيات التي عرضت خلال "موسم الرياض"، ومنها "3 أيام في الساحل" للفنان الكوميدي محمد هنيدي، و"علاء الدين" من بطولة أحمد عز، و"الملك لير" من بطولة يحيى الفخراني.