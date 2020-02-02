شركة فيسبوك تحارب فيروس كورونا بطريقتها

صرحت شركة فيسبوك، بعد ساعات من إعلان منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ دولية بسبب الفيروس التاجي، أنها ستحذف عن منصاتها فيسبوك وإنستغرام كل المنشورات التي تحتوي على معلومات خاطئة عن الفيروس.

وجاء في بيان فيسبوك، "سنبدأ أيضا إزالة المحتوى الذي يحمل ادعاءات كاذبة أو نظريات المؤامرة بعد أن تشير إليها منظمة الصحة العالمية والتي يمكن أن تسبب ضررا للأشخاص الذين يؤمنون بها... ونحن نركز على المنشورات لعلاجات كاذبة وطرق وقاية مزيفة مثل ادعاءات أن شرب المبيض يمكن أن يشفي من الفيروس.

وإلى جانب حذف المعلومات المزيفة سيتم تحذير مؤلفي المنشورات الكاذبة عن الفيروس بالإضافة إلى ذلك، ستقوم الشركة بتقييد الهاشتاغ عن الفيروس على انستغرام وحذف بعضها بالكامل.

وأعلنت الصين، اليوم الأحد، ارتفاع عدد وفيات فيروس "كورونا" الجديد إلى 304 شخصا، فيما ارتفع عدد المصابين المؤكدين إلى 14.380 حالة.