ظهور كرات نارية في سماء كاليفورنيا... فيديو

شهد العديد من سكان سان دييغو ولوس أنجلوس يوم 29 يناير/كانون الأول والمناطق المحيطة بها جسما فضائيا تحولت حطامه إلى كرات نارية أثناء سقوطه.

وانتشرت فرضية بين السكان أن الجسم السماوي هو نيزك، كما سجلت جمعية النيزك الأمريكية في نفس اليوم 63 بلاغا عن سقوط جسم مشرق جنوب كاليفورنيا.

وتداول المستخدمون مقطع فيديو على اليوتوب لجسم فضائي يتحول لكرات نارية على موقع يوتوب.

وافترض شهود عيان أن الجسم كان نيزك مجزأ إلى عدة قطع، ومع ذلك، لم تعثر السلطات على أي دليل على صحة ذلك.

قالت جمعية النيازك الأمريكية إنها ربما تكون حطامًا من صاروخ دلتا 2 الذي تم إطلاقه عام 1989.