تصميم فيسبوك الجديد... يشبه تويتر ويخلو من ميزة مهمة

منحت شركة "فيسبوك" الأمريكية للتواصل الاجتماعي، فرصة استثنائية لعدد محدود من مستخدمي موقعها الشهير حول العالم، لتجربة تصميمه الجديد كليا لسطح المكتب، قبل اعتماده رسميا خلال الشهرين المقبلين.

ويمتاز التصميم الجديد بأنه بخلفية أقل تشويشا، وأيقونات ذات ألوان أكثر سطوعا، بل أن شبهه بعض المستخدمين قالوا إنه يتشابه إلى حد كبير مع تصميم موقع "تويتر" للتغريدات.

وفي حال أن كنت من المستخدمين المحظوطين، فسوف ترى رسالة من "فيسبوك" تسألك إن كنت ترغب في مطالعة "فيسبوك الجديد"، وفي حال موافقتك فيستم نقلك مباشرة إلى التصميم الجديد.

ويمنح "فيسبوك" لمستخدميه الحرية في العودة إلى التصميم التقليدي والحالي، في حال عدم إعجابهم بالشكل الجديد.

Facebook’s redesigned look for desktops is coming before spring 2020 // https://t.co/wl4pX8CrFq pic.twitter.com/eBqJfDfrqW — WINK News (@winknews) January 31, 2020

ميزة أخرى يتضمنها تصميم فيسبوك الجديد، وهو "الوضع المظلم"، المتوافر على هواتف "آيفون" و"أندرويد" الذكية.

Woah. Facebook testing new dark mode. I like it! 🙌#postingaboutfacebookontwitter pic.twitter.com/3hbtDcofSe — Brian Jackson (@brianleejackson) January 30, 2020

وتسعى "فيسبوك" من خلال عرضها الحصري لبعض مستخدميها، لمعرفة منهم أي ملاحظات أو عيوب في التصميم الجديد، من أجل حلها، قبل أن تطرحه الشركة رسميا قبل حلول فصل الربيع، أي في شهر مارس/آذار أو نيسان/أبريل المقبلين.

ويفتقر تصميم "فيسبوك" الجديد من ميزة هامة، وهي عدم القدرة على تضمين المنشورات (embed)، والتي هي مفيدة للصحافة ووسائل الإعلام، وكذلك أصحاب المدونات.

وكانت شركة "فيسبوك" نوهت للمرة الأولى إلى تغيير تصميم موقعها، في شهر أبريل/نيسان 2019.

ويأتي التصميم الجديد لموقع "فيسبوك"، في الوقت الذي تحاول فيه الشبكة الاجتماعية الأشهر، والتي تضم حوالي 2.5 مليار مستخدم شهريا، تجاوز العديد من الخلافات المتعلقة بانتهاك الخصوصية.