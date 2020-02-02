بعد 12 يوم زواج فقط... باميلا أندرسون تنفصل عن زوجها

أعلنت الممثلة وعارضة الأزياء الكندية الشهيرة، باميلا أندرسون، اليوم السبت، طلاقها من زوجها، جون بيترز، وذلك بعد زواج استمر 12 يوما فقط.

وجاء في بيان لباميلا أندرسون، حصلت عليه مجلة "ذا هوليوود ريبورتر" الأمريكية، أكدت فيه طلاقها من زوجها في الوقت الحالي، وأنهما لا يعتزمان توثيق شهادة زواجهما، دون أن توضح أسباب الانفصال.

وقالت باميلا أندرسون (52 عاما) في بيانها، "إن الحياة رحلة، وأن الحب عملية، ومع أخذ هذه الحقيقة العالمية في الاعتبار، فقد قررنا بشكل متبادل تأجيل إضفاء الطابع الرسمي على شهادة زواجنا، ووضع إيماننا في هذه العملية، شكرا لكم على احترام خصوصيتنا".

واحتفلت باميلا أندرسون وجون بيترز بزفافهما في 20 يناير/ كانون الثاني، في مناسبة خاصة بماليبو، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

Pamela Anderson and movie mogul Jon Peters call it quits 12 days after getting married, @THR reports. pic.twitter.com/XnDRdJnmq3 — Pop Crave (@PopCrave) February 1, 2020

وتعتبر هذه هي الزيجة الرابعة لباميلا أندرسون، بعد زواجها من المغني وكاتب الأغاني، كيد روك من 2006 إلى 2007، ومن لاعب البوكر، ريك سولومون.

ونالت باميلا أندرسون شهرتها في هوليوود، من الظهور في مجلة "بلاي بوي" الإباحية، قبل أن تلعب دور البطولة في المسلسل التلفزيوني الشهير "باي واتش"، في تسعينيات القرن الماضي، والذي يسلط الضوء على عمال الإنقاذ على الشواطئ.